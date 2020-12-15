Tuzla'da koca dehşeti! Bıçaklanan kadın yardım çığlıkları sonrası hayatını kaybetti
TUZLA'da cani koca, eşini acımadan defalarca bıçakladı. Kendisini sokağa atıp yardım isteyen Seher Ç., hastane yolunda hayatını kaybetti.
İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bıçaklama olayı meydana geldi. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı.
Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi.
2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi.
Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.