Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü
Tuzla'da korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı kamyonet ise küle döndü. Olayda 1 İSKİ personeli yaralandı.
İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğü tek katlı bina adeta küle döndü. Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu.
Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.
Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.