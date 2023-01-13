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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

 Tuzla'da korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı kamyonet ise küle döndü. Olayda 1 İSKİ personeli yaralandı.

Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. 

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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü tek katlı bina adeta küle döndü. Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. 

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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. 

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Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı! AK Parti binası ve kamyonet küle döndü

Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.

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