Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği hayran bırakıyor

"Doğal fotoğraf stüdyosu"

Aksaray Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Fahri Tunç, gölün doğal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu belirterek, ''Dernek üyelerimizden oluşan 20 kişilik ekiple gölde flamingoların bulunduğu bölgeye geldik. 8 kilometrelik yürüyüşün ardından gün batımını hem de flamingoları fotoğrafladık. Tuz Gölü’nde son baharı da gün batımını çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirdik" dedi.