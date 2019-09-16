Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği hayran bırakıyor
TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunları uğrak yerleri haline gelen gölde yürüyüş yapıp, flamingolarla birlikte doğal güzelliği çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Kuşların göç yolu olması nedeniyle flamingolara ev sahipliği yaptığı içinde flamingo cenneti olarak bilinen göl, fotoğraf tutkunlarında uğrak yeri oldu.
Aksaray'daki fotoğraf tutkunları gün batımında gölün eşsiz güzelliğini ölümsüzleştirmeye çalıştı.
"Doğal fotoğraf stüdyosu"
Aksaray Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Fahri Tunç, gölün doğal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu belirterek, ''Dernek üyelerimizden oluşan 20 kişilik ekiple gölde flamingoların bulunduğu bölgeye geldik. 8 kilometrelik yürüyüşün ardından gün batımını hem de flamingoları fotoğrafladık. Tuz Gölü’nde son baharı da gün batımını çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirdik" dedi.