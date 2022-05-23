Tüylerim diken diken oldu! Son halini gören tanıyamıyor: Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi bakın ne yapıyor
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Mennan' karakteriyle hafızlara kazınan 52 yaşındaki Erdal Türkmen , oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Rutkay Aziz ve Altan Gördüm gibi usta isimlerin rol aldığı dizi, pek çok genç oyuncuya da şöhret kapısını araladı. Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yıldızını parlattı.
Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de 'Şerefsiz Amirim' repliğiyle hafızalara kazınan, Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi 'Mennan'dı. Rolü canlandıran Erdal Türkmen ile oyunculuk hayatını ve şimdilerde neler yaptığını Habertürk'e anlattı.
Aynı zamanda karikatürist olan Erdal Türkmen, oyunculuk serüvenini "Maddi zorluklar içindeydik. Yalnız; kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş'ın oynadığı “Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran” adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim." sözleriyle anlattı.
Türkmen "Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda 'Gırgır' ve 'Fırt' mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz ve Tekin Aral ustalarımla ve muhteşem yazar çizer kadrosuyla uzun yıllar çalıştım." diye konuştu.