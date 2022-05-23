Tüylerim diken diken oldu! Son halini gören tanıyamıyor: Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi bakın ne yapıyor

Türkmen "Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda 'Gırgır' ve 'Fırt' mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz ve Tekin Aral ustalarımla ve muhteşem yazar çizer kadrosuyla uzun yıllar çalıştım." diye konuştu.