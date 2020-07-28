Tüyler ürperten rapor! Zeynep Şenpınarlar'ı milli boksör sevgilisi 37 kez bıçaklamış!

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede vicdan sızlatan korkunç bir detay daha ortaya çıktı. İddianamede yer alan otopsi raporunda Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13’ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.