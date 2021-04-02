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Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Banyo giderinin tıkandığını gören adam, deliğe baktığı sırada gördükleri karşısına şok oldu.

Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Tüyler ürperten olay Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yaşandı. Banyolarının su basması sonucu banyo giderindeki deliğe bakıp adam şok oldu. 

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Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Delikte gördükleri karşısında şaşkına dönen adam korkuyla sıçrayıp banyodan çıktı.

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Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Korkuya kapılan adam hemen yılan avcısı olarak bilinen Bryce Lockett'i arayarak yardım istedi.

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Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük

Yaşanan olayı çift "Banyodaki su bir türlü giderden gitmiyor, su basıyordu. Sorunu anlamak için hemen banyo giderine yöneldim ama bana bakan bir çift gözle karşılaştım." diyerek anlattı.

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