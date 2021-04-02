Tüyler ürperten görüntü! Banyo giderine bakınca şok oldu: Dehşete düştük
Banyo giderinin tıkandığını gören adam, deliğe baktığı sırada gördükleri karşısına şok oldu.
Tüyler ürperten olay Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yaşandı. Banyolarının su basması sonucu banyo giderindeki deliğe bakıp adam şok oldu.
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Delikte gördükleri karşısında şaşkına dönen adam korkuyla sıçrayıp banyodan çıktı.
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Korkuya kapılan adam hemen yılan avcısı olarak bilinen Bryce Lockett'i arayarak yardım istedi.
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Yaşanan olayı çift "Banyodaki su bir türlü giderden gitmiyor, su basıyordu. Sorunu anlamak için hemen banyo giderine yöneldim ama bana bakan bir çift gözle karşılaştım." diyerek anlattı.
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