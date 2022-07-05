Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Kendisinden 14 yaş büyük ünlü iş adamı ile el ele görüntülendi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı 31 yaşındaki Tuvana Türkay geçtiğimiz akşam ünlü iş adamı sevgilisi ile Bodrum tatilinde el ele görüntülendi. Çift muhabirlerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.
Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşk ve Londra'ya taşına iddiaları ile son zamanlarda gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Tuvana Türkay kendisinden 14 yaş büyük yeni sevgilisi ile ele ele görüntülendi.
2021 yılında eşi Didem Sarı'yla 12 yıllık evliliğini 45 yaşındaki ünlü iş adamı İzzet Antebi ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddiaları el ele olan fotoğrafları ile ispatlandı.
Bodrum'da tatil yapan ünlü çift geçtiğimiz akşam Gündoğan'da kameralar tarafından görüntülendi. Toplantıya sevgilisi ile birlikte el ele katılan Antebi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.
Çift, böylelikle haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulamış oldu. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikili, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.