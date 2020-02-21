Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ın güzelliğini görenler şoke oluyor!

Başrol oyunculuğunu yaptığı filmim galasında yaptığı gafla gündem olan Tuvana Türkay son zamanlarda adından sık sık söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğu yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı. Tuvana Türkay'ın hakkında merak edilen birçok soru var ama içlerinde en dikkat çekeni ise ablası Katre Türkay. Tuvana Türkay'ın ablası kardeşiyle benzerliği ve güzelliği ile hayran bırakıyor. Eğer magazin gündemini takip ediyorsanız Katre Türkay gözünüze tanıdık gelebilir.