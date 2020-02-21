Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ın güzelliğini görenler şoke oluyor!
Başrol oyunculuğunu paylaştığı filmin galasında yaptığı gafla konuşulan Tuvana Türkay'ın ablası kendine benzerliği ile göz dolduruyor. Bakın üstelik geçmişte hangi tanıdık isimlerle aşk yaşayıp gündeme gelmiş.
Başrol oyunculuğunu yaptığı filmim galasında yaptığı gafla gündem olan Tuvana Türkay son zamanlarda adından sık sık söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğu yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı. Tuvana Türkay'ın hakkında merak edilen birçok soru var ama içlerinde en dikkat çekeni ise ablası Katre Türkay. Tuvana Türkay'ın ablası kardeşiyle benzerliği ve güzelliği ile hayran bırakıyor. Eğer magazin gündemini takip ediyorsanız Katre Türkay gözünüze tanıdık gelebilir.
1987 doğumlu Katre Türkay, dünyanın çeşitli şehirlerinde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
1987 doğumlu Katre Türkay, profesyonel modellik hayatına 15 yaşında başlamış ardından kendisini sunuculuk ve reklam oyunculuğu yaptı.
Fiziği ile dikkat çeken Katre Türkay, Metin Uca'nın sunuculuğunu yaptığı Passaparola yarışmasında hosteslik yaptı. Diyalog, spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Türkay'ın yıldızı, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda parladı.