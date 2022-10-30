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Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından yayınladığı son paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı. Annesini duygusal bir mesajla paylaşan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Türkay, binlerce beğeni alan paylaşımında annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü de açıkladı.

Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Son dönemin güzelliğiyle dillere destan, gözde oyuncularından Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine sıkça geliyor. Bulgar göçmeni olan Tuvana Türkay, bu kez duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Estetiksiz haliyle sık sık gündem olan Türkay, bu defa annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

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Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Annesi hakkında duygusal bir yazı yazan Tuvana Türkay, annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü de sözlerine ekledi.

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Tuvana Türkay'dan duygu yüklü anne paylaşımı! Benzerliklerini görenler şoke oldu

Türkay paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum. Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. 

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