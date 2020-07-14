Tuvana Türkay Selçuk Yöntem için önce paylaştı sonra sildi şaşırtan paylaşım

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.