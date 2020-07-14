Tuvana Türkay Selçuk Yöntem için önce paylaştı sonra sildi şaşırtan paylaşım
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'e sarıldığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, yazdığı doğum günü notuyla kafaları karıştırdı.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum günü için paylaşım yapan Türkay, fotoğrafını önce paylaştı ardından ise sildi.
Selçuk Yöntem'in 67. yaşı için, 29 yaşındaki Tuvana Türkay'ın paylaştığı fotoğraf ve yazı sosyal medyada 'Aşkını ilan etti' şeklinde yorumlandı.
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile paylaştığı fotoğrafa kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak Türkay'n doğum günü paylaşımını bir süre sonra Instagram hesabından silmesi dikkatleri çekti.