Tuvana Türkay Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü sitem dolu sözler
Sosyal medyayı aktif kullanarak zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiren Tuvana Türkay, bu sefer isyan dolu bir mesaj paylaştı.
Yasak Elma dizisindeki oyunculuğunun ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı cesur pozlarıyla zaman zaman ortalığı sallayan Tuvana Türkay bu sefer sitem dolu bir mesaj yazdı ve sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Türkay'ın bu isyan mesajının kime olduğu merak konusu olurken yazdıkları şu şekilde yer aldı:
''Hayatında hiçbir çocuğun saçını bile kalbi ile okşamamış olanlar, başkalarının sevgisini hiçbir meziyeti olmayanlar ve meziyetlerini bulmak için uğraşmamış olanlar, başkalarının meziyetlerini hiçbir başarısı olmayanlar, başkalarının başarılarını ve hiçbir yaratıcılığı olmayanlar, yaratıcı olmak gayretindeki beyinleri ve ruhları yermek için bomboş bir çaba içerisindeler.''
''Kimse de demiyor ki "Ben şimdiye kadar ne yaptım ki?" Yapanları eleştiriyorum, kimse sadece kendi hayatıyla, kendi yaptıkları veya yapamadıklarıyla ilgilenip, "Ben nasıl bir adım daha ileri giderim, kendime nasıl katkı sağlarım, kendimi geliştiririm, öğretirim, üretirim?" diye uğraşmıyor. Biz nasıl bu hale geldik acaba?''