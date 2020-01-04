Tuvana Türkay Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü sitem dolu sözler

''Kimse de demiyor ki "Ben şimdiye kadar ne yaptım ki?" Yapanları eleştiriyorum, kimse sadece kendi hayatıyla, kendi yaptıkları veya yapamadıklarıyla ilgilenip, "Ben nasıl bir adım daha ileri giderim, kendime nasıl katkı sağlarım, kendimi geliştiririm, öğretirim, üretirim?" diye uğraşmıyor. Biz nasıl bu hale geldik acaba?''