Tuvana Türkay ile İzzet Antebi aşkı olaylı bitti! Sır perdesi aralandı: Altından ihanet zinciri çıktı!
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İhanet zinciri magazin gündemine bomba gibi düştü! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi'nin bir yıllık ilişkisi olaylı bitti. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialara göre; güzel oyuncu, Antebi'yi 'A' isimli bir yapımcıyla aldattı. İş insanı da sayısız güzelle kaçamaklar yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi aşkı bitti... Güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, geçtiğimiz Mart'tan beri beraberdi.
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Antebi'nin Didem Sarı ile biten evliliğinden sonra yaşadığı sıkıntılı günlerinde sevgilisine destek veren Tuvana Türkay, İzzet Bey'in çocuklarıyla da kaynaştı.
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Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz yaz boyunca Bodrum'da mutluluk pozları veren güzel oyuncu ile İzzet Antebi, kısa bir süre önce yollarını ayırdı.
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İkiliden Türkay, sosyetik iş insanını da Instagram'da takibi bıraktı.
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