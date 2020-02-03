Tuvana Türkay diziye veda ediyor Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık!

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı dizide önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak. Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.