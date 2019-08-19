Tuvana Türkay bikinili pozunu paylaşınca sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile bir küs bir barışık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda son veren Tuvana Türkay, bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak Adnan Oktar'ın suç örgütünün ağına düşürmek istediği sanatçılardan biri olduğu ortaya çıkan Tuvana Türkay, Alper Potuk'la ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Türkay'ın bikinili fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Estetik yaptırarak adeta bambaşka birine dönüşen Türkay, Onur Tuna ile başrolünü paylaştığı Ağır Romantik filmi için geri sayıma başlarken, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bu deniz pozuyla 60 bin beğeni almıştı.
Photoshop mu var?: Genç oyuncu son olarak 1 milyon takipçili Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı. Tuvana Türkay'a sadece takip ettiği kişiler yorum yapabildi. Magazin sayfalarında gelen yorumlar ise, fotoğrafa shop uygulandığı yönündeydi. Türkay'ın kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.
Ancak kimileri ise Tuvana Türkay'ın fiziğine olan hayranlığını dile getirdi. Peki güzel oyuncu Tuvana Türkay kimdir? Gelin hep birlikte bir göz atalım.