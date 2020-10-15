Tuvana Türkay aşk orucunu bozdu! Gönlünü Erdem Özün'e kaptırdı
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Türkay'ın gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz senelerde futbolcu Alper Potuk ile evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran 30 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açtı.
116
Gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptıran başarılı oyuncu Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitti.
216
Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erdem Özün, gönderisini kısa bir süre sonra hemen sildi.
316
Bir süredir İngiltere'de tatil yaptıkları öğrenilen çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.
416