Tuvaletten daha kirli olduğuna inanamayacağınız eşyalara bakın!
Aslında belli olmasa da evinizde tuvaletten daha kirli yerler ve nesneler var. İşte ne kadar kirli olduğunu tahmin edemeyeceğiniz o eşyalar!
Diş fırçaları
Tuvaletleriniz temizlenirken etrafa dağıttığınız bakteriler yaklaşık 6 metre uzağa kadar dağılabilmektedir. Özellikle klozetinizin yanındaki lavaboda yer alan diş fırçalarınız üretilirkenki kullanılan materyalinden dolayı bu bakterileri kapmaya elverişlidir. Ağız içinizde kullandığınız bu nesneler sizi ciddi anlamda hasta edebilecek yoğunlukta bakteri miktarına sahiptir.
Elektrik düğmeleri
Elektrik düğmeleri, tahmin edebileceğiniz gibi, en sık dokunulan nesnelerdir ve sık sık dezenfekte edilmesi gerekir. İnç kare başına 300’e yakın bakteriye sahiptirler.
Cep telefonu
ABD'de yer alan Arizona Üniversitesi profesörleri, cep telefonlarının klozetlere oranla yüzde 80 daha fazla bakteri ürettiğini belirledi.
Halı
Metre kare başına 200.000 bakteri ile, halılar tuvalet yuvasından 4.000 kat daha kirlidir. İnsanların saatte 1.5 milyon cilt hücresi döktüğü halılar sayesinde, halılarda yaşayan bakterileri beslemeye yardımcı oluyor.