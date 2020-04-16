Tuvaletten daha kirli olduğuna inanamayacağınız eşyalara bakın!

Diş fırçaları

Tuvaletleriniz temizlenirken etrafa dağıttığınız bakteriler yaklaşık 6 metre uzağa kadar dağılabilmektedir. Özellikle klozetinizin yanındaki lavaboda yer alan diş fırçalarınız üretilirkenki kullanılan materyalinden dolayı bu bakterileri kapmaya elverişlidir. Ağız içinizde kullandığınız bu nesneler sizi ciddi anlamda hasta edebilecek yoğunlukta bakteri miktarına sahiptir.