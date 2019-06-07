Tuvalette çektiği videosu olay olmuştu! Skandal videonun ardından bir kez daha özür diledi

Yurt dışına seyahat ettiği bir sırada uçağın tuvaletinden paylaştığı uygunsuz görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, uzun bir süre ara sahnelere ara vermiş hatta her anını paylaştığı sosyal medyayı bile pek fazla kullanmamaya başlamıştı.