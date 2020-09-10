Tuvalette 1 metrelik yılan cinsel organını ısırdı! Hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra cinsel organında büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı.