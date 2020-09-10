Tuvalette 1 metrelik yılan cinsel organını ısırdı! Hayatının şokunu yaşadı
TAYLAND'da tuvalete giden üniversite öğrencisi genç hayatının şokunu yaşadı. Cinsel organını 121 santimetrelik yılan ısırdı.
Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra cinsel organında büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı.
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Hayatının şokunu yaşayan genç, yılanın ayak bileklerine sarılmasıyla zor anlar yaşadı.
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Korkuyla yerinden fırlayan genç, acı içinde bağırdı. Yaralı haldeki genç yardım istedi.
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Gencin cinsel organını ısıran yılanın boyu 1 metre 21 santimetre olduğu öğrenildi.
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