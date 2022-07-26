Tuvalet temizleyicisini tuvalet kağıdı sanıp kullandı! Sonrası felaket...

Galler'de kamyon şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Leon Gleed'in başına çok talihsiz bir olay geldi. Tuvalete giren Leon Gleed, üzerinde "bakterileri yüzde 99 öldürür" yazan tuvalet temizleyicisini tuvalet kağıdı sanarak kullanmak istedi. Leon Gleed'in yaptığı bu hata yaklaşık 10 gün kalçasının üstüne oturamamasına de büyük acılar çekmesine sebep oldu.