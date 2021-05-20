Tuvalet için kazıldı! Antalya'da cami avlusunda ortaya çıkanları gören şaştı kaldı

Cenaze namazı kılınabilecek: "Statik sorunları vardı ve onu kaldırdık" diyen Coşar "Onu kaldırınca altından sarnıç çıktı. Zaten daha önce de bir tane vardı. Bu iki sarnıcı işler vaziyette tuttuk ve avluyu bu şekilde düzenledik. Daha önceki yıllarda avluda cenaze namazı kılınamıyordu, yaptığımız düzenlemeden sonra istenildiğinde cenaze namazı da kılınabilecek" diye konuştu.