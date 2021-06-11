Tuvalet anısı alay konusu oldu! Sabah yazarı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı fena tiye aldı
Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kuzeyin Oğlu programını sunan Volkan Konak tuvalet anısıyla alay konusu oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Karadeniz müziğinin sevilen ismi 54 yaşındaki Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu programıyla 16 Nisan'da yeniden seyirciyle buluşmuştu.
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği programa geçtiğimiz hafta Şevval Sam konuk olmuştu.
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Başından geçen bir anısını programda anlatan Konak tartışma yarattı.
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Sabah gazetesi yazarı Yüksel Altuğ, köşesinde 'Yeme bizi Volkan Konak' başlıklı yazısıyla Kuzeyin Oğlunu tiye aldı.
İşte Yüksel Altuğ'un Volkan Konak yazısı...
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