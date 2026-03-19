Tutuklanan fenomen Testo Taylan'ın ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medyada "Testo Taylan" adıyla tanınan fenomen Taylan Özgüç Danyıldız, yayınladığı bir video içeriği nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Danyıldız'ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.
Sosyal medya platformlarında vücut geliştirme ve yaşam tarzı içerikleriyle milyonlarca izlenmeye ulaşan Taylan Özgüç Danyıldız (27), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. emniyetteki işlemleri tamamlanan fenomen, savcılıktaki ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.
Soruşturmanın Danyıldız'ın YouTube kanalında yayınladığı "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı 32 dakika 31 saniyelik video içeriğine yönelik gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi. "Hap videoları izlemek için abone ol", "Kız tavlama bölüm 1", "Dürüstçe teklif et" gibi ifadelerin yer aldığı, ayrıca toplumun genel ahlak yapısına aykırı ve müstehcenlik içeren diyalogların bulunduğu tespit edildi.
Fenomenin ev ziyareti yaptığı "Sosyal Mühendis Akademi" adı altında videolar çeken ve tutuklanan Yasin Haylaz isimli şahsın da YouTube kanalında; "Kız Tavlama Bölüm 1", "Sokakta 15 Kıza Açıldım (Tacizci Zannettiler)" gibi toplum ahlakına aykırı çok sayıda video içeriğinin bulunduğu ortaya çıktı.
Suçlamaları kabul etmedi
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Danyıldız savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi: "Bu şahısları sosyal medyada içerik üreticileri olmalarından dolayı tanırım, başka herhangi bir tanışıklığım yoktur. Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret ederek onların yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum.