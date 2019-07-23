'Tütsü By Düvee' neyin nesi? Mehmet Aslantuğ topraktan çıkardığını satacak

"Gençlerin çaresizliği, aslında hepimizin ortak çaresizliğidir ve onları kaybeden, kendi geleceğini kaybeder. Çünkü hayat sadece geleceğe akar ve gençlik, bilgi ve emek ister. Tarih, bundan başka bir 'umuda yolculuk' öyküsünü ciddiye alıp kaydetmemiştir. Oysa bu toprakların güçlü, kadim bir öyküsü vardır ve bu öykü, kendi coğrafyasında üreten, donanımlı, çalışkan gençleriyle can bulur. Vatan dediğimiz budur.