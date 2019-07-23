'Tütsü By Düvee' neyin nesi? Mehmet Aslantuğ topraktan çıkardığını satacak
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, sektöre hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çektiği "Tütsü By Düvee" markası ile ilgili bilgi verdi. Aslantuğ kimseyle rekabet etmediklerini belirterek işleyebildiğimiz topraktır vatan biz de vatanımıza ve gençlerimize katkı sağlamak istiyoruz dedi.
Türkiye'de son dönemde pazar payını gitgide artıran organik yeme-içme sektörü, hem ekonominin önemli kaldıraçlarından biri olmaya hem de insan sağlığına pozitif katkı sağlamaya devam ediyor. Çok sayıda araştırmanın konusu olan ve sağlık sektörü profesyonellerinin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak için tüketiciye önerdiği organik beslenme sektörü hızlı büyümesine devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de sektöre katkı sağlamak için kolları sıvadı.
Bunlardan biri olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, sektöre hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çektiği "Tütsü By Düvee" markası ile ilgili bilgi verdi. Üretim ekonomisinin Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için önemine işaret eden Aslantuğ, özellikle büyükşehirlerin tüketim toplumuna dönüşmesiyle yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.
Aslantuğ, üretimi unutup sadece tüketen şehirlerde yaşanabilecek, özellikle de genç işsizliği sorunu gibi, sorunların ülkeye verebileceği zararların altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gençlerin çaresizliği, aslında hepimizin ortak çaresizliğidir ve onları kaybeden, kendi geleceğini kaybeder. Çünkü hayat sadece geleceğe akar ve gençlik, bilgi ve emek ister. Tarih, bundan başka bir 'umuda yolculuk' öyküsünü ciddiye alıp kaydetmemiştir. Oysa bu toprakların güçlü, kadim bir öyküsü vardır ve bu öykü, kendi coğrafyasında üreten, donanımlı, çalışkan gençleriyle can bulur. Vatan dediğimiz budur.