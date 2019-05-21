Tutankhamun'un mezarındaki bir sır daha çözüldü

Dergide yayımlanan yazıda reidite’nin ne olduğuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Reidite, zirkon yüksek basınç ve sıcaklıklara maruz kaldığında oluşan çok nadir bir mineraldir. Genellikle göktaşı etkileri ile ilişkilidir.”