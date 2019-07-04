TÜSİAD heyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "İstanbul, Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası'ndan oluşan TÜSİAD heyetini makamında ağırladı.
Basına kapalı gerçekleşen bir saatlik görüşmeden sonra TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada yaptı.
TÜSİAD heyeti olarak yeni seçilen belediye başkanına tebrik ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kaslowski, İstanbul'un kültürel miras ve ekonomik açıdan fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kaslowski, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ettiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaf yönetim tarzıyla kurumsallaşmaya yönelik olan adımlarının da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun" dedi.