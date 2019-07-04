TÜSİAD heyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kaslowski, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ettiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaf yönetim tarzıyla kurumsallaşmaya yönelik olan adımlarının da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun" dedi.