TUSAŞ'a alçak saldırıda yeni detaylar! Teröristleri Ankara'ya getiren taksici konuştu, 20 saat boyunca...
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristleri Sivas'tan Ankara'ya getiren taksici ifadesinde çarpıcı bilgiler paylaştı. Öte yandan teröristlerin Ankara'ya geldikten sonra 20 saat boyunca silah ve patlayıcı dolu çantalarla kentte dolaştıkları belirlendi.
Ankara'da 5 vatandaşın şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair bilgiler var. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.
PKK terör örgütü içerisinde uzun süre eğitim aldıktan sonra Kandil tarafından TUSAŞ'a eylem talimatıyla Türkiye'ye gönderilen teröristlerin sınırı nasıl geçtikleriyle ilgili soruşturma devam ederken, Ankara'ya getiren ticari taksi sürücüsü A.O.'nun ifadesine ulaşıldı.
"Eşim hamile"
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı taksiyi durduran karı-koca görünümündeki iki kişinin kendilerini madenci olarak tanıttıklarını, Doğu Ekspresi'yle yolculuk yaparken yeni hamile olan kadının rahatsızlandığını, bunun için yolculuğunu yarıda bıraktıklarını söylediklerini anlatan sürücü A.O. şunları söyledi:
"İkisinin de sırtlarında çanta vardı. Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler.