TUSAŞ'a alçak saldırıda yeni detaylar! Teröristleri Ankara'ya getiren taksici konuştu, 20 saat boyunca...

Ankara'da 5 vatandaşın şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair bilgiler var. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.