TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ neler üretiyor?

Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı olan MMU ve TÜRKSAT gibi hem askeri hem de sivil havacılık ve uzay alanında birçok stratejik projenin yürütüldüğü TUSAŞ, yerli, milli ve bağımsız teknolojilere sahip olunmasında ve uluslararası arenada rekabet edebilmesinde kritik bir aktör