TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ neler üretiyor?
Ankara’da patlamaların gerçekleştiği TUSAŞ, SAHA EXPO’da Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın maketlerini sergilemişti. Yerli ve milli çok sayıda savunma sanayii ürününün olması TUSAŞ'ın hedef alınmasına mı neden oldu?
Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı olan MMU ve TÜRKSAT gibi hem askeri hem de sivil havacılık ve uzay alanında birçok stratejik projenin yürütüldüğü TUSAŞ, yerli, milli ve bağımsız teknolojilere sahip olunmasında ve uluslararası arenada rekabet edebilmesinde kritik bir aktör
Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en büyük ve en önemli kuruluşlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlama ardından silahlı çatışmanın meydana geldiği terör saldırısında şehit ve yaralılar olduğu açıklandı. Saldırı sonrası TUSAŞ'ın neden hedef alındığı konusu gündeme geldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ana üretim tesisini Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunduruyor. Oldukça geniş alana sahip olan üretim tesis, hava araçlarının tasarımı, üretimi ve montajı gibi kritik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Resmi olmayan bilgiye göre, 15 bini aşkın çalışanın olduğu belirtiliyor.
Milli savunma ve teknoloji gelişimi
TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu yerli hava araçlarının ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.