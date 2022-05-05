'Turşu' isimli kedi derslere giriyor lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı oldu
Tokat'ın Almus ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yaklaşık 5 aydır bakımı üstlenilen "Turşu" isimli kedi, okulda dolaşıp çocuklarla derslere giriyor.
Yaklaşık 5 ay önce Almus Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen kediye, öğretmen ve öğrenciler sahip çıktı. "Turşu" adı verilen kediye okul içinde kartondan yuva yapan öğretmen ve öğrenciler, hayvanın bakımını da üstlendi.
Okulun içinde serbestçe dolaşan, öğrencilerle derslere giren, sıraların bazen üzerinde bazen altında gezen Turşu, bir hafta kadar önce okulda 5 yavru dünyaya getirdi. Turşu, yuvasında yavrularını emzirdikten sonra sınıfları dolaşmaya devam ediyor.
Lisede görev yapan fizik öğretmeni Serkan Kaya, AA muhabirine, Turşu'nun okulu çok sevdiğini söyledi.
Okul bahçesinde daha önce yaralı sahipsiz bir köpeğe de birkaç ay baktıklarını belirten Kaya, "Şimdi kedi Turşu'muz var. Kendi başına geldi. Kedimiz sıcak ortamı sevdi ve burada kaldı." dedi.