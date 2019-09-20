Türkünün sonu suda bitince bu görüntüler sosyal medyada olay oldu
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesi'ne çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platoform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü.
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Soğuk suda şok yaşayan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.
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Olayı anlatan Osman Albardak,"Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı ,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk" dedi.
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Albarak konuşmasının devamında "Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar’’ diye konuştu.
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