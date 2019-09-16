Türkücü Mahmut Tuncer'in ünlü sözü Mantık kitaplarına girdi!
Türkücü Mahmut Tuncer'in ünlü sözü Mantık kitabına basıldı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, bu duruma "Böyle saçmalık olmaz" diyerek tepki gösterdi.
Eğlenceli kimliğiyle tanınan türkücü Mahmut Tuncer'in sosyal medyada çokça kullanılan bir sözü Mantık kitabına girdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, sert eleştiriler yöneletti.
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Ünlü sözü ders kitaplarında
Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafı olduğu kitapta, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" notu yer aldı.
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"Böyle saçma sapan şey olmaz"
Tuncer'in ders kitaplarında yer almasına sitem eden Bahadır Ertem Twitter'dan sert tepki gösterdi.
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Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz…
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