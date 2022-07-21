Türkücü Ceylan'dan yürek yakan paylaşım: Şaka yaptım de...

Uzun süre kanser tedavisi sonrası ablası Nalan Avcı'yı kaybeden türkücü Ceylan'ın acısı bir türlü geçmiyor. Geçen hafta ablasını toprağa veren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Ceylan yaptığı paylaşımda "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.