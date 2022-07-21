Türkücü Ceylan'dan yürek yakan paylaşım: Şaka yaptım de...
Önceki hafta kanser sebebiyle ablasını kaybeden türkücü Ceylan'dan sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım geldi.
Uzun süre kanser tedavisi sonrası ablası Nalan Avcı'yı kaybeden türkücü Ceylan'ın acısı bir türlü geçmiyor. Geçen hafta ablasını toprağa veren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Ceylan yaptığı paylaşımda "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.
Nalan Avcı, geçtiğimiz hafta Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.
'Bağır çağır ama gitme!'
Ablasının yokluğuna alışamayan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Ablasıyla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.
Ceylan, ablasının cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.