Türkücü Cansever tedavi sonrası sağlık durumunu paylaştı...

Tedavisi başlayan 58 yaşındaki şarkıcı, kemoterapiyi aldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Cansever, son sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda ise yaklaşık bir aydır evden çıkmadığını belirterek, "Sabrediyorum. Allah'ın adıyla bu süreci atlatacağım. Sevenlerim bana güç verdi, hâlâ da veriyor. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.