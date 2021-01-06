Türksat 5A SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya gönderilecek.