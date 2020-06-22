Türkmenistan'daki diyabet hastası ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi!

Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde yaşayan ve uzun süredir diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gören Veysel-Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Nihal Naz Aydın'ın beyninde, sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali meydana geldi. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da sorunlar ortaya çıkan Nihal Naz Aydın, 80 gün önce yoğun bakıma alındı.