Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı
Başkent Aşkabat’ta bulunan Türkmen Milli Halı Müzesi'nde düzenlenen fuara Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kutlama etkinliğinin başında Meclis Başkanı Gulmanova, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un mesajını okudu.
Berdimuhamedov, Türkmen halısının yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiğini belirterek, tüm Türkmen halkının Halı Bayramı'nı kutladı.
Fuarda ipek ve yün halılar, geleneksel ve modern halı dokumacılığında kullanılan ekipmanlar, halı aksesuarları, halı iplikleri ve hediyelik ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.
Türkmen halı sanatını dünyaya tanıtma amacı taşıyan Halı Bayramı etkinlikleri kapsamında ülke genelinde halı sergileri, halı dokuma yarışmaları ve halk konserleri düzenlendi.