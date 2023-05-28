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Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

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Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Başkent Aşkabat’ta bulunan Türkmen Milli Halı Müzesi'nde düzenlenen fuara Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Kutlama etkinliğinin başında Meclis Başkanı Gulmanova, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un mesajını okudu.

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Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Berdimuhamedov, Türkmen halısının yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiğini belirterek, tüm Türkmen halkının Halı Bayramı'nı kutladı.

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Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Fuarda ipek ve yün halılar, geleneksel ve modern halı dokumacılığında kullanılan ekipmanlar, halı aksesuarları, halı iplikleri ve hediyelik ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.

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Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Türkmen halı sanatını dünyaya tanıtma amacı taşıyan Halı Bayramı etkinlikleri kapsamında ülke genelinde halı sergileri, halı dokuma yarışmaları ve halk konserleri düzenlendi.

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