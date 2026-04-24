Türkiye’yi yurt dışında temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu!

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden manken Irmak Öztaş, kariyerinde keskin bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Öztaş iş bulamadığından dolayı İzmir'de bir fırında işe girdiğini duyurdu.

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden manken Irmak Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda süreci anlatan genç model, uzun süredir farklı alanlarda iş arayışında olduğunu ancak aradığı fırsatı bir türlü bulamadığını dile getirdi.

Boş durmak yerine çalışmayı tercih ettiğini belirten Öztaş, fırında ekmek dağıttığı ve müşterilerle ilgilendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.Bu değişim yüzlerce destek mesajları aldı.

