Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınırlığa kavuşan Mete Horozoğlu son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda