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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Muhteşem Yüzyıl'ın 46 yaşındaki yıldızı Mete Horozoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınırlığa kavuşan Mete Horozoğlu son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Horozoğlu yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda

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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı.

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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

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Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'nun son halini gören şaştı kaldı! FETÖ soruşturması geçirmişti

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı.

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