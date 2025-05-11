Türkiye'yi tedirgin eden uzay aracı suya indi
Soğuk Savaş döneminde Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482’nin iniş sondası, atmosfere girerek Endonezya açıklarında Hint Okyanusu’na düştü.
Soğuk Savaş döneminde fırlatılan Kosmos 482'nin "Lander" sondası, bugün atmosfere yeniden girdi. Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.
HİNT OKYANUSUNA ÇAKILDI
Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.
Uzay aracı fırlatıldığı dönemde Venüs'e ulaşması amaçlanmıştı, ancak alçak Dünya yörüngesinden çıkmayı başaramadı ve bunun yerine dört parçaya ayrıldı.
"ALIŞILMADIK BİR DURUM"
University College London'da profesör olan Marek Ziebart, durumun alışılmadık olduğunu, yörüngeden çıkan uyduların sürüklenme nedeniyle gezegenin atmosferinde yanma eğiliminde olduğunu aktardı.