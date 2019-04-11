Türkiye'yi sarsan "Anne" cinayetiyle ilgili önemli gelişme!

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü’yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan kardeşi Beyza P.’nin (23) yeniden yargılanması sona erdi.