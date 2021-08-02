Türkiye'yi saran orman yangını için ünlülerden 'havadan müdahale istiyoruz' çağrısı

"Böyle bir kötülüğü şeytan bile para için yapmaz"

"Sanmayın ki bir önceki paylaşımımı bu alanların rant, otel için yakıldığını ima etmek için paylaştım. Böyle bir kötülüğü şeytan bile para için yapmaz. Yapanlara, bize bu cehennemi yaşatanlara kan kusuyorum o ayrı. Ben her şey olup bittiğinde bu durumu fırsat bilen fırsatçılar için söylüyorum. Ormanlarımızı yeniden yeşerttiğimiz, şükürle, huzurla baktığımız, korudupumuz güzel günlere."