Türkiye'yi saran orman yangını için ünlülerden 'havadan müdahale istiyoruz' çağrısı
BODRUM MAZI'dan ÇÖKERTME ve diğer mahallelere kadar yayılan yangını söndürmek için vatandaşların, itfaiye görevlilerinin karadan müdahalesi ile yangının sönmeyeceğini ifade eden ünlüler sosyal medyadan harekete geçerek #havadanmudahaleistiyoruz hashtag'iyle destek paylaşımında bulundu. En dikkat çeken yangın paylaşımlarından biri ise Burcu Biricik'ten geldi.
Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. ANTALYA Manavgat'tan başlayıp Kıyı Ege'de Bodrum, Milas, Köyceğiz, Didim, Fethiye, Marmaris gibi turizm gözdesi noktaları adeta yutan orman yangını son olarak Bodrum'da İçmeler, Kumbahçe, Umurca, Mazı gibi noktaları adeta bitirdi. Milas'ın Ören, Türkevleri, Çökertme gibi beldelerini de saran ateşler sosyal medyada birbirinden acı görüntülerle paylaşıldı. Ünlüler ormanlarımızı yutan bu yangına sosyal medyadan isyan etti ve karadan müdahale ile durdurulamayacağına yönelik mesaj vererek "Havadan müdahale istiyoruz" çağrısında bulundu.
"Fidan bağışlamayın" tepkisinden sonra çok konuşulacak bir paylaşım daha...
Burcu Biricik Ünlü oyuncu Burcu Biricik de orman yangınları ile ilgili ses getiren bir paylaşım yaptı. Yangının ilk günlerinden itibaren TEMA'ya fidan bağışı yapan ünlülere, önceki günlerde sosyal medyadan seslenerek "Fidan bağışı yapmayın. Yangın sonrası evlerinden olan insanların yardıma ihtiyacı var" diyen biricik, yine dikkat çeken bir paylaşım yaparak şu sözlere yer verdi:
"Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri paraya boğma"
"Kendime bir söz: Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele, işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma, ciğerinin nasıl yandığını unutma. Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri paraya boğma."
"Böyle bir kötülüğü şeytan bile para için yapmaz"
"Sanmayın ki bir önceki paylaşımımı bu alanların rant, otel için yakıldığını ima etmek için paylaştım. Böyle bir kötülüğü şeytan bile para için yapmaz. Yapanlara, bize bu cehennemi yaşatanlara kan kusuyorum o ayrı. Ben her şey olup bittiğinde bu durumu fırsat bilen fırsatçılar için söylüyorum. Ormanlarımızı yeniden yeşerttiğimiz, şükürle, huzurla baktığımız, korudupumuz güzel günlere."