"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın

Asal Araştırma 26 ilde 13-21 Şubat 2026 tarihlerinde 2 bin 15 ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi. Zirvedeki isim bakın kim oldu.

"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 1

Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 18 yaş üzeri 2 bin 15 kişi ile 26 ilde CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları:

"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan:%25.4

"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 3

Mansur Yavaş:%15.2

"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 4

Ekrem İmamoğlu:%10.5 

