"Türkiye'yi kim yönetsin" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın
Asal Araştırma 26 ilde 13-21 Şubat 2026 tarihlerinde 2 bin 15 ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi. Zirvedeki isim bakın kim oldu.
Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 18 yaş üzeri 2 bin 15 kişi ile 26 ilde CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan:%25.4
Mansur Yavaş:%15.2
Ekrem İmamoğlu:%10.5
