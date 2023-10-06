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Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

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Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

Türkiye çok sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından sonbahara giriyor. Uzmanlar, ülkede ‘El Nino’ etkisiyle soğuk havaların başlayacağını belirtti. İlk kar yağışı için de tarih belli oldu.

Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

‘El Nino’ etkisi ile hava sıcaklığının düşeceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun Türkiye için kışın yağışlı geçmesi anlamı taşıdığını belirtti.

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Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

Meteorolojik verilerin ne söylediğini Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT Haber’e anlattı.

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Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.

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Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şunları söyledi:

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