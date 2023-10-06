Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor
Türkiye çok sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından sonbahara giriyor. Uzmanlar, ülkede ‘El Nino’ etkisiyle soğuk havaların başlayacağını belirtti. İlk kar yağışı için de tarih belli oldu.
‘El Nino’ etkisi ile hava sıcaklığının düşeceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun Türkiye için kışın yağışlı geçmesi anlamı taşıdığını belirtti.
Meteorolojik verilerin ne söylediğini Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT Haber’e anlattı.
El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.
Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şunları söyledi: