Türkiye'yi ‘El Nino’ vuracak! Kimse bu kadar çabuk beklemiyordu tarih verildi kar geliyor

El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.