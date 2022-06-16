Türkiye'ye özel ucuz iPhone üretilecek! Apple açıkladı işte İPhone fiyatları...
Türkiye'de döviz kurunda yaşanan artışla birlikte, fiyatları yükselen iPhone için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Apple'ın Türkiye'de satışa sunulacak uygun fiyatlı iPhone modeli üzerinde çalıştığı açıklandı. Cihaz, belirtilen fiyatta piyasaya sürülürse büyük ilgi görecek. Türkiye'de satışa sunulacak İphone'un fiyat ve detayları merak konusu oldu.
iPhone Türkiye için o kararı verdi... Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan artışla iPhone fiyatları bir hayli fırlamıştı. Bundan dolayı ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın Türkiye'ye özel iPhone üreteceği iddia edildi.
Kullanıcılar yeni iPhone cihazlara ulaşmakta zorlanıyor. Bu süreçte Türkiye'de önemli ölçüde satışları düşen Apple ise herkesin ulaşabileceği bir telefon modeli üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.
APPLE'dan Türkiye'ye özel ucuz telefon!
Aşırı yükselen iPhone fiyatları karşısında Türkiye'de satış rakamları önemli ölçüde düşen Apple, yeniden satış rakamlarını yükseltebilmek ucuz fiyatlı iPhone modeli için hazırlandığı konuşuluyor.
Uygun fiyatlı iPhone modelinin piyasaya sürülüp Türkiye'ye gelmesi halinde ulaşılabilir bir fiyattan satışa sunulacağı konuşuluyor.