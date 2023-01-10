Türkiye'yi sinir krizine sokan sapık Sinan küçük çocuğu böyle kandırıp tecavüz etmiş!
ATV'de Müge Anlı'ya çıkan ve pişkiniği ile tüm Türkiye'ye sinir krizi geçirten Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük bir çocuğa tecavüz eden ve yıllar sonra yakalanan sapık Sinan'ın istismar ettiği 12 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Bakın Sinan küçük çocuğu nasıl kandırmış...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip 'bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var' diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği ortaya çıktı.
Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan S, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti.
Gelen kişi iddiaya göre çocuklara şişe toplamaya yardım eder misiniz dedi.