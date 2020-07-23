Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG üyesi teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda kimliği belirlenen teröristin saklandığı yer de tespit edildi. Bir süre takibe alınan F.A., daha sonra TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.