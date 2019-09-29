Türkiye'ye geri döndü Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bakın neden geldi
Serdar Ortaç'ın sürpriz bir şekilde aniden boşandığı eski eşi Chloe Loughnan Türkiye'ye geldi.
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandıran ardından annesi ile birlikte İrlanda'ya dönen ve yaklaşık bir aydır orada kalan Chloe Loughnan, Türkiye'ye döndü. Türkiye'de kalıcı olabilmesi için ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alması gereken ya da bir Türk’le evlenmesi gereken Loughnan, şimdilik iş nedeniyle Türkiye'de bulunuyor.
Türkiye'ye yeni bir film çekimi için geldiğini söyleyen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile boşanmasının ardından ilk kez konuştu. Loughnan, yeni çalışmaları için Türkiye'de olduğunu belirtirken misafir olmadığının da altını şu cümleleriyle çizdi:
Teklifler var: ''Çekimleri Kıbrıs ve Türkiye’de olacak sinema filmimiz için döndüm. Onun dışında defile ve reklam çekimi teklifleri de var.''
Artık evimdeyim: ''Burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben burada misafir değilim. Burası benim evim. Ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor ve etmek zorunda. Bende artık evimdeyim.''