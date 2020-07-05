Türkiye'ye gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal yatıyla kaza yaptı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı kayalıklara çarptı. Uzun uğraşların ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.
Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motor yatıyla çıktığı turda İspanya’nın Mallarco Adası’ndan Muğla Fethiye'nin Göcek Mahallesi’ne geldi.
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Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu’nda kayalıklara çarptı.
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İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı.
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Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.
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