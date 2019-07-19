Türkiye'ye gelen Kenyalı papaz Müslüman oldu
İhlas Haber Ajansı
KENYA 'nın Homabay vilayetinde yaşayan 61 yaşındaki papaz, Türkiye'de aldığı dini eğitimden sonra Müslüman oldu. Kenya'da haberlere konu olan papaz sayesinde 50 kişi daha İslamiyet'i seçti.
61 yaşındaki papaz Charles Okuany ülkesindeki Hristiyanların ve Müslümanların hayatını karşılaştırmaya karar verdi. Uzun bir süre yaşadıklarını sorgulayan papaz, Müslüman olmaya karar verdi.
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Okuany, “Araştırmalarım sonucu Müslüman olmaya karar verdim fakat bir sorun vardı. 60'ını geçmiş birisinin din değiştirmesi çevresi tarafından kolaylıkla kabullenilecek bir şey değil; bir de bu kişi bir papaz ise. Hem bunları aşsam bile bu yaştan sonra İslam'ı nasıl öğrenecektim?
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Bir süre bunları ölçüp tarttım ve asıl olanın hakikat olduğuna karar verdim. Her şey çok zor olacaktı ama hakikat için değerdi” dedi.
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Müslüman olduktan sonra İsmail adını alan Okuany, arkadaşları tarafından dışlandığını ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlattı.
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