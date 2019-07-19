Türkiye'ye gelen Kenyalı papaz Müslüman oldu

Okuany, “Araştırmalarım sonucu Müslüman olmaya karar verdim fakat bir sorun vardı. 60'ını geçmiş birisinin din değiştirmesi çevresi tarafından kolaylıkla kabullenilecek bir şey değil; bir de bu kişi bir papaz ise. Hem bunları aşsam bile bu yaştan sonra İslam'ı nasıl öğrenecektim?