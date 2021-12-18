Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

Türkiye'ye dizi çekiminde rol almak için gelen Rus oyuncuya 6 aydır ulaşılamıyor!

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre oyunculuk yapan 32 yaşındaki Katerina Barçukova yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldi ve bir dizide rol aldı.