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Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

6 ay önce Türkiye'ye gelerek yerli bir televizyon dizisinde rol alan Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor. Barçukova'nın Türkiye'deki Rus arkadaşları 'kayıp' ilanı verdi...

Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

Türkiye'ye dizi çekiminde rol almak için gelen Rus oyuncuya 6 aydır ulaşılamıyor!
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre oyunculuk yapan 32 yaşındaki Katerina Barçukova yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldi ve bir dizide rol aldı.

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Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

 Hayatına Türkiye'de devam eden oyuncuya 6 aydır ulaşamayan ailesi ve arkadaşları ise panikleyince harekete geçti.

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Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

Oyuncunun babası kızına ulaşamadığı için Türkiye'deki tanıdıklarına ulaşırken arkadaşları da kayıp ilanı verdi.

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Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!

6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

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