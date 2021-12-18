Türkiye'ye dizi çekimine gelen Rus oyuncu Katherina Barçukova 6 aydır kayıp!
6 ay önce Türkiye'ye gelerek yerli bir televizyon dizisinde rol alan Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor. Barçukova'nın Türkiye'deki Rus arkadaşları 'kayıp' ilanı verdi...
Türkiye'ye dizi çekiminde rol almak için gelen Rus oyuncuya 6 aydır ulaşılamıyor!
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre oyunculuk yapan 32 yaşındaki Katerina Barçukova yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldi ve bir dizide rol aldı.
Hayatına Türkiye'de devam eden oyuncuya 6 aydır ulaşamayan ailesi ve arkadaşları ise panikleyince harekete geçti.
Oyuncunun babası kızına ulaşamadığı için Türkiye'deki tanıdıklarına ulaşırken arkadaşları da kayıp ilanı verdi.
6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi.