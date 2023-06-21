Türkiye'ye de sıçradı: Süper El Nino geliyor! Meteoroloji ise 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Haziran Çarşamba güncel hava durumu verileri şöyle: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.