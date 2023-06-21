Türkiye'ye de sıçradı: Süper El Nino geliyor! Meteoroloji ise 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan denizlerin ısınması ile birlikte dünyada beklenen 'Süper El Nino' Türkiye’de de kendisini göstermeye başladı. 10 gün boyunca hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin yaptığı son tahminler ve hava durumuna ilişkin detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Haziran Çarşamba güncel hava durumu verileri şöyle: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
10 il için sarı kodlu uyarı
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir,
Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray için sağanak uyarısı yapıldı.